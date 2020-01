Après la mort de Soleimani, le Parlement irakien demande l'expulsion des troupes de la coalition

Un peu plus tôt, dans les rues de Bagdad, plusieurs centaines de personnes avaient défilé pour réclamer le départ des quelque 5.000 soldats américains stationnés dans le pays. Les manifestants, essentiellement des étudiants, refusent que leur pays serve de champ de bataille à un conflit entre les États-Unis et l'Iran.

Réunis en session extraordinaire ce dimanche, les députés irakiens dénoncent une grave violation de la souveraineté nationale et demandent par conséquent au gouvernement de "mettre fin à la présence des troupes étrangères". Ils ne souhaitent plus notamment de l'aide pour combattre le groupe État islamique.

