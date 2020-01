Un navire portugais va réaliser le même voyage que Magellan il y a 500 ans

Le navire "Sagres" s’apprête à voguer sur les flots pendant plus d’un an à travers le monde. Le bateau a quitté le port de Lisbonne ce dimanche. Le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a assisté à son départ.

