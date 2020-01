Cafouillage de Washington qui annonce, par erreur, le retrait de ses troupes d'Irak

"Je vais vous dire ceci, je pense que le peuple irakien ne veut pas que nous partions. Ils savent que les États-Unis sont là pour les aider à devenir un pays souverain, indépendant et prospère. Ce n'est pas l'intention de l'Iran. L'Iran veut les contrôler et je pense qu'en fait il y a beaucoup de législateurs irakiens qui pensent de la même façon".

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.