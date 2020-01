Conflit en Libye : l'arrivée de l'armée turque a réveillé Européens et puissances voisines

En novembre, Ankara a signé des accords de coopération militaire avec le gouvernement de Tripoli et un accord de délimitation maritime qui déplaît aux européens car il donne à la Turquie un accès à des zones économiques revendiquées par la Grèce et par Chypre.

A ce jour, la Libye est divisée. Les troupes du maréchal Haftar plutôt soutenues par l'Arabie saoudite, la France, la Russie, l'Egypte et les Emirats arabes unis, contrôleraient une grand partie du pays en jaune. En bleu, le petit territoire géré par le gouvernement d'union nationale de Tripoli reconnu par l'ONU, est soutenu par la Turquie, le Qatar et l'Italie. En orange, le reste du pays est livré à différentes milices.

"Arrêtez les combats, négociez, il n'y a pas de solution militaire à la crise libyenne" . C'est le message que devraient porter les chef des diplomaties françaises, italiennes, grecs et chypriotes invités par l'Egypte à une réunion sur la Libye au Caire. L'offensive du maréchal Haftar qui a débuté en avril dernier, s'est récemment intensifiée et le déploiement de l'armée turque a semble-t-il réveillé l'Union européenne.

