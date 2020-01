France : la contestation se poursuit contre la réforme des retraites

De leur côté, les syndicats CGT et Force Ouvrière campent sur leur position de fermeté. Ils réclament le retrait pur et simple d'un texte qu'ils jugent injustes pour les salariés.

De son côté, le gouvernement veut montrer qu'il reste prêt au dialogue et au compromis, mais sans revenir sur la mesure phare de la réforme, en l’occurrence la fin des régimes spéciaux et la mise en place d'un système universel de retraites.

