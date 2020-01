L'état grec pourrait devoir rembourser les retraités victimes de l'austérité

"Notre vie est devenue tragique. Moi je ne peux pas sortir et chercher du travail. Je survis avec 1000 euros. Et ce n'est pas que pour moi, je dois aussi m'occuper de mon petit fils", explique Vassilis Adramidis, retraité d'Athènes.

6000 personnes ont actuellement porté plainte contre l'état mais en tout ce sont quelques deux millions et demi de Grecs qui ont vu leur retraite fondre ces dernières années, l'une des conditions imposées par l'ex-Troika ( Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international) à la Grèce pour bénéficier des plans de sauvetage.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.