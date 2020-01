L’UE sous le signe des coalitions

Depuis le début de l’année la Croatie occupe la présidence semestrielle de l’UE. Zagreb a présenté ses priorités pour les six mois à venir. Il y aura la négociation d'un accord commercial avec le Royaume-Uni. Londres doit quitter l'Union européenne à la fin du mois. Zagreb s'attèlera au difficile dossier du prochain budget européen. Et puis il y aura l'ouverture de l'UE vers les Balkans occidentaux. Il s'agira de relancer les négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord.

