Nouveau Premier ministre à Malte : cela "n'augure rien de bon", selon la soeur de D. Caruana Galizia

Muscat est accusé d'avoir interféré dans l'enquête sur le meurtre de la journaliste d'investigation, Daphné Caruana Galizia. Il lui est notamment reproché d'avoir couvert son chef de cabinet et son ministre du Tourisme, tous deux mis en cause.

L'avocat, âgé de 42 ans, a promis de renforcer "l’État de droit et la bonne gouvernance", alors que l'île de la Méditerranée est secouée par un scandale politique qui a poussé l'ex-Premier ministre Joseph Muscat vers la sortie, après six ans au pouvoir.

