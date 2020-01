Un Boeing largue son carburant trop bas, il asperge les enfants d'une école à Los Angeles

Vingt enfants et onze membres du personnel de cette école élémentaire de Cudahy , située à environ 25 kilomètres à l'est de l'aéroport de Los Angeles, ont été touchés - heureusement légèrement - par des éclaboussures de carburant. Souffrant d' irritation de la peau et de soucis respiratoires , ils ont pu être traités par une équipe de pompiers arrivée rapidement sur les lieux. Aucun des blessés légers n'a nécessité un transfert à l'hôpital, a rassuré un porte-parole des soldats du feu.

Un phénomène rarissime et pour le moins inattendu ! Il a plu du kérosène hier à la mi-journée sur la banlieue sud de Los Angeles, en Californie . Explication toute simple : un Boeing 777 appartenant à la compagnie américaine Delta Air Lines a dû larguer son carburant peu de temps après son décollage car, à cause d'un problème de moteurs, il s'est vu obligé de faire demi-tour pour atterrir rapidement sur la piste de l'aéroport. Mais le pilote a totalement raté la procédure puisque le carburant de son appareil s'est déversé au-dessus de la cour d'une école, alors qu'une trentaine de personnes s'y trouvaient .

