En Australie, la pluie tombe enfin, un soulagement pour les pompiers

Ces incendies, les plus graves qu'ait connu l'Australie, pourtant habituée à ces crises saisonnières, ont fait 28 morts, détruit plus de 2 000 habitations et réduit en cendres quelque 100 000 kilomètres carrés, davantage que la superficie du Portugal.

La pluie, enfin… En Australie, jamais elle n'aura été aussi attendue et appréciée. En quatre mois d'incendies ravageurs, les précipitations ont été très ponctuelles et toujours de courte durée, trop courte pour avoir une incidence sur les feux de forêts. Cette fois, elles dureront deux jours au moins. Pas de quoi éteindre tous les feux, mais peut-être de quoi en contenir quelques-uns. Dans l'État de Nouvelles-Galles-du-Sud, au sud-est de l'île, une trentaine de brasiers continuent d'échapper à tout contrôle.

