Baléares : bientôt fini, le tourisme de l'alcool ?

Les Baléares ne veulent plus être une destination touristique d'alcool et de débauche. Les autorités de l'archipel espagnol ont annoncé une série de nouvelles lois pour améliorer la qualité du tourisme sur leur territoire, envahi tous les étés par des milliers de jeunes Britanniques, Allemands et autres Européens avides de fête et de clubbing.

Est visé en particulier le binge drinking, qui consiste à s'alcooliser rapidement et en groupe d'amis, avant de sortir faire la fête. La publicité pour les soirées à base d'alcool, dans les pubs et boîtes de nuit, ainsi que les Happy Hour et les Open Bars, seront désormais interdits sur une large zone à Palma de Majorque et à Ibiza.

La pratique du balconing, soit le plongeon d'un balcon d'un hôtel dans sa piscine, à l'origine de nombreux accidents, était déjà réglementée, elle est désormais interdite et passible d'une amende.