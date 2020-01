Retraites : le Louvre bloqué par des grévistes

A post shared by Viva Paris! Guia Brasileira (@viva.paris) on Jan 17, 2020 at 5:25am PST

Tout un symbole : le Louvre, le musée le plus célèbre du monde, a été fermé ce vendredi par quelques dizaines de grévistes. l'intersyndicale CGC-CGT-FSU-SUD de l'établissement public a bloqué les accès pour protester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement français. A quelques mètres de là, plusieurs touristes désemparés, pour certains en colère de ne pas pouvoir entrer au Louvre et honorer leur programme de vacances.

