"La Rotonde", brasserie prisée par Emmanuel Macron, victime d'un incendie

" Il y a eu effraction forcée et début d' incendie. Est-ce lié au président de la république? Certainement. On ne va pas accuser sans preuves, sans savoir, mais certainement ", réagit le Chef cuisinier de la Rotonde, Franck Gonnet.

"La Rotonde", cette brasserie parisienne, prisée du président français, a été victime d’un incendie dans la nuit de vendredi à samedi. Le feu a été rapidement circonscrit, mais les dégâts sont considérables et l’établissement restera fermé plusieurs jours voire quelques semaines. Une enquête a été ouverte. Si l'origine du sinistre n'est pas encore connue, la piste criminelle est d’ores et déjà évoquée.

