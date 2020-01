Une manifestation pro démocratie dégénère à Hong Kong

Alors quand la foule s’est ébranlée, c’est à coup de gaz lacrymogènes qu’elle a été stoppée par la police. Les contestataires ont érigé des barricades, allumé des feux et jeté des pavés sur les forces de l’ordre. Des policiers hongkongais ont été passés à tabac par des manifestants pro-démocratie radicaux et plusieurs personnes ont été interpellées.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.