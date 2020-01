Federico Fellini, le génie du cinéma italien aurait eu 100 ans en 2020

Il était l'un des plus grands réalisateurs italiens du XXe siècle et l'un des plus illustres cinéastes de l'histoire du cinéma. Federico Fellini aurait eu 100 ans ce 20 janvier. Né à Rimini en Italie, il y vivra jusqu’à ses 18 ans, mais c’est à Rome qu’il apprendra son métier de réalisateur.

Fellini, cinq fois oscarisé, devient célèbre en 1954 avec La Strada, mais c’est La Dolce Vita, Palme d’or au festival de Cannes, qui, six ans plus tard, marquera un tournant dans sa carrière. Si 30 ans ont passé depuis la mort du cinéaste en 1993, son génie artistique lui a survécu et influence encore le cinéma italien, le cinéma tout court.

"Federico était le génie créatif qui a définitivement changé le septième art. Il a été le seul à recevoir quatre Oscars à Hollywood pour La Strada, Les Nuits de Cabiria, Huit et demi et Amarcord et un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Les Américains l'ont toujours appelé le Maestro du Cinema", dit la nièce du réalisateur, Francesca Fabbri Fellini.

Nombre d'événements sont programmés cette année pour célébrer le réalisateur, avec un point d’orgue en décembre 2020 et l’ouverture, à Rimini, du Musée international Federico Fellini.