Wuhan, épicentre de l'épidémie du coronavirus 2019-nCoV

La ville de Wuhan et ses 11 millions d'habitants ont été mis en quarantaine, une mesure radicale pour éviter la propagation du coronavirus 2019-nCoV. Ainsi, depuis 10h heure locale (2h heure de Bruxelles) ce jeudi 23 janvier, plus aucun train ni avion ne doit, en théorie, quitter la mégalopole située en plein cœur de la Chine. Les autoroutes menant à la ville ont été également coupées.

Les habitants ne doivent pas quitter Wuhan sans raison spécifique" Autorités chinoises chargées de la lutte contre l'épidémie

La capitale de la province de Hubei, sur les bords du fleuve Yangtsé, est en effet l'épicentre de l'épidémie qui depuis décembre a contaminé plus de 500 personnes et fait 17 morts selon un dernier bilan. Ces décès se sont tous produits à Wuhan et dans sa région.

Un marché de produits de la mer, "épicentre de l'épicentre"

Le virus a été repéré, pour la première fois, en décembre dans un marché de gros de fruits de mer et de poissons de la ville, le Huanan South China Seafood Market. Ce marché avait été fermé le 1er janvier dernier, après qu'une soixante de personnes avait contracté une forme inconnue de pneumonie. La plupart des cas recensés étaient des commerçants, des manutentionnaires ou des habitués de l'endroit.

Des ventes illégales d'animaux sauvages avaient également lieu dans ce marché, selon Gao Fu, le directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies. Mais ce dernier, lors d'une conférence de presse organisée à Pékin le 22 janvier, n'a pu affirmé avec certitude si du gibier était à l'origine de l'épidémie.

Gao Fu, directeur du Centre national de contrôle et de prévention des maladies, lors d'une conférence de presse à Pekin le 22 janvier 2020 Noel Celis / AFP

Wuhan, carrefour de grands axes de communication

Wuhan est une véritable plaque tournante en matière de transports, desservant toutes les grandes métropoles du pays. La ville est un nœud ferroviaire, de très nombreuses lignes de trains passent par Wuhan. Chaque année à l'occasion des congés du Nouvel An lunaire, fixé cette année le 25 janvier, des millions de Chinois transitent par cette ville pour se rendre dans leur famille. Grâce aux trains à grande vitesse qui se sont considérablement développés ces dernière années, la capitale de la province du Hubei est à 4h30 de Pékin (à plus de 1 200 km de là), à 4h de Shanghai (plus de 800 km) et à 3h de Canton (900 km). La Chine possède en effet le plus grand réseau de LGV (ligne à grande vitesse) du monde, avec plus de 30 000 km en 2019. Les trains circulent à des vitesses de 250 à 350 km/h.

Depuis 2016, une ligne de fret relie Wuhan avec Lyon en France. Plusieurs fois par mois, des trains de marchandises parcourent plus de 11 000 kilomètres en traversant sept pays. Ce trajet, présenté comme une nouvelle Route de la Soie, prend 15 jours contre jusqu'à 50 en bateau.

Le train Lyon-Wuhan en gare de Hanxinou, à Wuhan le 23 février 2017. Johannes EISELE / AFP

L'aéroport international de Wuhan (Tianhe) est également fréquenté par des millions de personnes. En 2018, 24,5 millions de passagers avaient transité par Tianhe, faisant de cet aéroport le 16e plus important de Chine, selon des données de l'aviation civile chinoise (CAAC). Chaque jour, plusieurs centaines de vol quittent Wuhan ou y arrivent, desservant ou en provenance de destinations nationales ou internationales.

Des passagers passant un contrôle thermale à l'aéroport Tianhe de Wuhan, le 21 janvier 2020. AP Photo/Emily Wang) Emily Wang

Au niveau routier, cinq autoroutes ou voies rapides desservent Wuhan. Depuis la mise sous quarantaine de la ville, des policiers ont commencé à stopper des véhicules aux sorties autoroutières, afin de prendre la température des personnes à bord, Des queues se sont également formées devant des stations-service, d'autres lieux de distribution de carburant étaient à sec dans l'agglomération.

En ville, le long des vastes artères, la métropole prend des airs de ville fantôme, avec de rares passants le visage recouvert de masques, une précaution désormais obligatoire par arrêté municipal. Si les stations de métro sont fermées, les autres transports publics continuent à circuler, mais ils sont peu fréquentés. Enfin, Les festivités prévues à l'occasion du Nouvel An sont annulées et de nombreux magasins ont baissé le rideau.

Ce n'est pas la première fois qu'une ville est mise en quarantaine par les autorités chinoises. En juillet 2014, Yumen dans la province de Gansu avait été totalement bouclée pour contenir une épidémie de peste bubonique qui s'était déclarée dans cette agglomération de 30 000 habitants.