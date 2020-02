Les fonds de cohésion de l’UE en soutien à l’essor portugais

Le quartier de Vila Nova do Gaia, près de Porto, connait un nouveau visage. Près de 7 000 personnes vivent dans des logements sociaux. Cette rénovation d'ampleur est le résultat d'un investissement de 18 millions d'euros, financé à 85% par des fonds européens. "La plus grande intervention dans les logements sociaux est visible, c'est la rénovation des bâtiments afin de répondre aux normes énergétiques et en même temps améliorer le confort des résidents. Parallèlement Vila Nova do Gaia a bénéficié d'autres fonds pour moderniser l'espace public et les équipements existants", précise l’architecte Carla Pires associée au projet. Les résidents apprécient le résultat de ces travaux qui ont commencé en 2009 et se sont terminés en 2015.

Le nord du Portugal est la seconde région européenne la plus soutenue par les fonds de l'Union. Elle a touché près de 23 milliards d'euros entre 1989 et 2005. Pour le président de la Commission de coordination et de développement régional nord-Portugal, la situation du pays aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celle de son accession. "C'est la preuve que les fonds européens sont essentiels car ils représentent une part importante en matière d'investissement public, d'investissement économique, dans les sciences, dans les territoires. Tous ces changements sont fortement dépendants de ces soutiens financiers", explique Fernando Freire de Sousa. Mais il ajoute que les chantiers sont loin d’être terminés. Pour poursuivre sur cette voie le Portugal a besoin des fonds de cohésion.