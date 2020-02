Santé des enfants : l'ONU met un carton rouge à l'ensemble des Etats

L'ONU tire la sonnette d'alarme sur la santé des enfants dans le monde. Selon un rapport de l'organisation, pas un seul pays ne les protégerait assez des fléaux de la nourriture industrielle, du tabac, et des effets du dérèglement climatique. Et les progrès sont au point mort en matière de santé, pour les mineurs dans le monde, d'après une étude sortie ce mercredi dans la revue médicale britannique The Lancet32540-1/fulltext).

"La promotion d'un mode de vie néfaste auprès des enfants et la collecte de leurs données sur les réseaux sociaux destinée à alimenter ce marketing est l'un des problèmes majeurs", souligne Stefan Swartling Peterson, responsable de la santé au sein de l'UNICEF. "L'accroissement des inégalités au sein même des populations et entre les populations, qui laisse certains enfants dans la pauvreté, est aussi une menace immédiate pour leur bien-être".

Les inégalités nord-sud éclatent dans l'indice du bien-être des enfants, établis par l'OMS et l'UNICEF : si la Norvège arrive en tête, suivie de la Corée du Sud, des Pays-Bas et de la France, la République Centrafricaine, le Tchad, la Somalie et le Niger sont les pays où la situation reste la plus préoccupante.

Les auteurs du rapport appellent les Etats à mieux prendre en compte la voix des plus jeunes et à durcir leur législation pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.