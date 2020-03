Le coronavirus gagne du terrain en Europe

L'épidémie de Covid-19 continue de se propager en Europe. En France, on recense 212 cas confirmés. Une quatrième personne est décédée, un homme de 92 ans dans le Morbihan. Le président Emmanuel Macron a rappelé que les autorités sont mobilisées. "Nous sommes rentrés dans une phase qui va durer des semaines et même sans doute des mois, a déclaré le chef de l'État. I_l est indispensable d'avoir la clarté, la résilience, le sang-froid et la détermination pour freiner d'abord l'épidémie, ce que nous sommes en train de faire, puis lutter contre celle-ci._"

Les trois départements les plus touchés sont l'Oise, le Morbihan et la Haute-Savoie. Des milliers de masques et de flacons de gel hydroalcoolique ont été dérobés ces derniers jours dans des hôpitaux de Paris et Marseille. Et les supermarchés se vident de leurs denrées non périssables comme les pâtes ou le riz.

"Nous sommes préoccupés de voir que les capacités des pays à faire face sont compromises par les perturbations dans l'approvisionnement des équipements de protection personnels en raison d'une demande croissante, d'une mauvaise utilisation et d'un stockage abusif" s'est inquiété Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.

En Italie, on déplore 79 morts et plus de 2500 cas dont un nouveau-né contaminé et hospitalisé à Bergame, près de Milan. Selon les autorités sanitaires, 10% environ des personnes contaminées doivent être placées en soins intensifs.

L'Espagne a de son côté annoncé un premier mort dû à l'épidémie, un homme décédé le 13 février dans un hôpital de Valence.

Enfin, un quatrième cas a été détecté en Roumanie, un homme de 47 ans habitant à Timisoara, qui avait voyagé dans le même avion qu'une femme testée positive de retour d'Italie.