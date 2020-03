États-Unis, Moyen-Orient, Asie... l'épidémie de coronavirus poursuit sa progression

États-Unis : 16 morts, près de 300 cas

La région de Seattle, sur la côte Pacifique, est l'une des plus touchées par l'épidémie de coronavirus. Sur l'ensemble du territoire américain, le dernier bilan samedi faisait état de près de 300 cas de contamination et de seize morts. Deux patients revenant de l'étranger sont décédés en Floride, devenant ainsi les premières victimes en dehors de la côte Ouest. Le nombre de cas a également bondi à New York, passant de 44 à 76.

Iran : 145 morts, près de 6.000 cas

Ailleurs dans le monde, l'épidémie poursuit sa progression, notamment en Iran où les lieux publics sont aspergés de désinfectant. Le pays paye un lourd tribut au coronavirus. Les autorités ont recensé samedi 21 nouveaux décès et plus de 1.000 contaminations en l'espace de 24 heures pour un bilan total de 145 morts et plus de 6.000 personnes infectées.

Golfe persique, Proche-Orient

Également touchée, l'Arabie Saoudite, où les autorités ont toutefois rouvert samedi l'esplanade entourant la Kaaba, au cœur de la Grande mosquée de La Mecque, mais maintiennent la suspension du petit pèlerinage musulman, une mesure inédite qui devrait peser sur l'économie.

En Cisjordanie, la ville de Bethléem était bouclée après la découverte d'une quinzaine de cas de coronavirus. Les autorités empêchaient aux touristes d'entrer et de sortir de la ville. Un groupe d'Américains a été placé en quarataine dans un hôtel.

Chine : plus de 3.000 morts

En Chine, d'où est parti le nouveau coronavirus, les chercheurs travaillent toujours dans l'élaboration d'un vaccin. La barre des 3.000 morts est déjà franchie dans le pays, dont une trentaine de décès supplémentaires recensés samedi. Le nombre de cas de contaminations est en hausse en dehors de la province du Hubei, le foyer de l'épidémie.

Ici, comme ailleurs dans le monde, ce sont les personnes âgées et atteintes d'une grave pathologie, cardiaque ou respiratoire, qui sont les plus vulnérables face au Covid-19.