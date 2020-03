Covid-19 : les mesures de confinement étendues à l'ensemble de l'Italie

C'est un confinement draconien que s'imposera l'Italie à compter de ce mardi. Depuis dimanche, la partie nord était coupée du monde. Désormais, c'est dans l'ensemble du pays que les déplacements sont restreints. Dans le deuxième pays le plus touché par le Covid-19 après la Chine, le Premier ministre en appelle à la responsabilité des 60 millions d'habitants.

« La bonne décision aujourd'hui est de rester chez soi. Notre avenir, celui de l'Italie, est entre nos mains. Et ces mains doivent être des mains responsables, aujourd'hui plus que jamais. Chacun doit faire sa part. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, les mesures qui étaient appliquées dans la partie nord du pays, dans la région de Lombardie et 14 provinces, seront étendues à l'ensemble du territoire. »

En clair, la consigne est de sortir de chez soi le moins possible, si ce n'est pour aller travailler, pour des raisons de santé et quelques autres besoins impérieux. La mesure vaut jusqu'au 3 avril et toutes les écoles resteront fermées d'ici là. Les restauran ts et cafés devront aussi baisser leurs grilles en début de soirée.

Plus de 9000 cas de coronavirus ont été recensés dans la péninsule et plus de 460 personnes en sont mortes.