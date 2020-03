Venezuela : la police bloque une manifestation de l'opposition

La police vénézuélienne a dispersé une manifestation de l'opposition organisée à Caracas contre le président Nicolas Maduro.

Le rassemblement avait été initié par Juan Guaido dans l'espoir de raviver le mouvement de protestation contre le président socialiste.

Des milliers de manifestants s'étaient rassemblés dans la matinée place Jean-Paul II, dans l'Est de la capitale, et agitaient des drapeaux aux couleurs or, bleu et rouge du Venezuela.

Mais le cortège s'était à peine ébranlé pour rejoindre l'Assemblée nationale que la Police nationale bolivarienne (PNB) lui a bloqué le passage.