Coronavirus : le football européen en veilleuse

Le covid-19 met à l’arrêt le football européen. L'UEFA, a franchi un pas supplémentaire vers la mise en sommeil de ses compétitions en annonçant ce vendredi le report de tous les matches de Ligue des champions (C1) et de Ligue Europa (C3) programmés la semaine prochaine en raison de la propagation du coronavirus.

"En lien avec les décisions prises par divers gouvernements, tous les matches de compétitions de clubs de l'UEFA programmés la semaine prochaine sont reportés", a annoncé l'instance européenne dans un communiqué, ce qui inclut les huitièmes de finale retour de C1 et de C3 prévus de mardi à jeudi.

Les matches, Juventus-Lyon et Manchester City-Real Madrid, initialement programmés mardi, avaient déjà été reportés pour cause de mise en quarantaine des joueurs turinois et madrilènes.

Concernant l'Euro 2020, le championnat d'Europe des équipes nationales qui doit en théorie se disputer à partir du 12 juin prochain dans douze pays différents, la question de son report commence à se poser. Mais l'UEFA n'a rien communiqué sur la question pour l'instant.

Avalanche de suspension dans les compétitions nationales

Après l'Italie, l'Espagne, la France suspend également ses championnats professionnels de football avec effet immédiat. Les rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 prévues ce week-end ne se joueront donc pas. La Ligue de football professionnel (LFP) n'a pas communiqué de date de reprises, les matches sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. De nombreux clubs, comme le PSG, ont d'ores et déjà annoncé que les entraimenents étaient également suspendus.

Même son de cloche outre-Manche puisque la fédération anglaise (The Football Association, FA) de football a également décidé de stopper l'organisation des rencontres des quatre divisions professionnelles, la Premier League, le Championship, la League one et la League two. Cette suspension court jusqu'au 3 avril.

Pas encore de suspension en Allemagne, mais la probabilité que la Bundesliga et la 2.Bundesliga soient aussi suspendues est très élevée. La Ligue allemande de football a en effet indiqué qu'elle proposerait en début de semaine prochaine une interruption de ses championnats de première et deuxième divisions. Et cela, jusqu'au 2 avril.

Les fans du ballon rond vont donc devoir prendre leur mal en patience.