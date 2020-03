Les Etats-Unis pourraient devenir rapidement la proie favorite du coronavirus, estime l'OMS

Le Covid-19 pourrait très bientôt s'acharner autant, voire plus, sur les Etats-Unis que sur l'Europe. L'Organisation mondiale de la santé en voit d'ores et déjà des signes avant-coureurs, constatant ce mardi "une très forte accélération du nombre de cas" sur le territoire américain. De la Chine en passant par le Vieux Continent, l'épicentre de la pandémie bondirait ainsi jusqu'en Amérique, qui hésite toujours à se confiner dans sa totalité, attendant que son président, Donald Trump, prenne une vraie décision...

Le nouveau coronavirus n'attend pas, lui. Le dernier bilan officiel des autorités américaines, fourni ce mardi soir, fait état d'une vague grandissante avec près de 50 000 personnes confirmées positives sur l'ensemble du territoire, et au moins 600 morts. L'OMS estime que ces chiffres reflètent un taux élevé de transmissions ces derniers jours, alors que les mesures de confinement ne sont pas encore générales.

La contagion par chaque individu de deux ou trois personnes prend de trois à cinq jours. Nous, ce que nous voyons s'est produit il y a trois, quatre ou cinq jours, dans de nombreux pays Margaret Harris porte-parole de l'OMS

Les New-Yorkais frappés de plein fouet

Seulement un Américain sur trois est actuellement obligé de rester enfermé chez lui. Beaucoup d'Etats n'ont pas encore décrété de confinement, mais celui de Washington, le Michigan et le Nouveau-Mexique viennent juste de s'y résoudre; et la Californie a décidé de renforcer les restrictions.

La capitale économique, New York, est la plus mal en point de tout le pays : le Covid-19 y fait des ravages, plus de 12 000 habitants sont infectés - soit presque un tiers des malades aux Etats-Unis -, et la métropole compte déjà une centaine de morts.

Jerome Adams, l'administrateur fédéral de la santé publique, constate amèrement :

Malheureusement, on voit que New York se rapproche de l'Italie

Attente désespérante de respirateurs et masques

Quant au gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, il en presque à supplier le président Trump et le gouvernement fédéral de réclamer aux entreprises privées la fabrication urgente de respirateurs et de masques en énorme quantité, car les Américains en manquent cruellement.

Le maire, Bill de Blasio, dit sa grande inquiétude :