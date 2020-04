Coronavirus : changez vous les idées avec la Super Lune

Alors qu'une grande partie de l'humanité est confinée pour faire barrage à la pandémie de Covid-19 qui frappe notre planète, la Lune nous a offert un magnifique spectacle la nuit dernière. Notre satellite naturel nous a gratifié d'une incroyable "Super Lune". L'occasion de rêver un peu en ces temps difficiles. Voici quelques clichés de ce phénomène.

La Super Lune au-dessus d'une église orthodoxe à Moscou, en Russie, dans la nuit du 7 au 8 avril 2020. AP Photo/Alexander Zemlianichenko

La Super Lune drapée d'une belle robe sanguine, à Tacoma dans l'Etat de Washington aux Etats-unis, le 8 avril 2020. AP Photo/Ted S. Warren

La Super Lune illuminant les vestiges du temple d’Apollon à Athènes en Grèce, le 7 avril 2020. AP Photo/Petros Giannakouris Petros Giannakouris

La Super Lune à Naypyidaw, capitale de la Birmanie, le 7 avril 2020. AP Photo/Aung Shine Oo

La voici dans le ciel de Ronda en Espagne, le 7 avril 2020. JORGE GUERRERO / AFP

Photo prise à Bangkok en Thaïlande, le 7 avril 2020. MLADEN ANTONOV / AFP

Depuis quelques années, ce phénomène de Super Lune s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour tous les astronomes en herbe.

Massif de Belledone dans le département de l'Isère en France

Tous les 29 jours, les Terriens que nous sommes assistent depuis la nuit des temps à la pleine lune, qui résulte d’un alignement Soleil-Terre-Lune. Et la nuit dernière, un autre paramètre du ballet céleste s'est invité dans la danse.

La Lune était pratiquement à son périgée, soit le point où elle est au plus près de la terre. En la matière, il est tacitement admis que la distance entre la Terre et la Lune doit être inférieure à 356 600 km. Celle-ci varie chaque mois entre 356 000 km et 406 000 km en fonction de l’orbite de la Lune.

La combinaison de ces deux facteurs, pleine lune et périgée, produit donc une Super Lune », une Lune plus grande et plus lumineuse. Ce phénomène n’est toutefois pas reconnu, en tant que tel, par la communauté scientifique