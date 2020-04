Pilote de légende, Stirling Moss est décédé à 90 ans

Il était le "champion sans couronne" malgré ses seize victoires en Grand Prix dans les années 50 et 60. De l'élégance, du panache, Stirling Moss est mort ce dimanche à l’âge de 90 ans.

Quatre fois deuxième du championnat du monde de F1 (1955, 1956, 1957, 1958) et trois fois troisième (1959, 1960, 1961), ses exploits ont chevauché la fin de la carrière de Juan Manuel Fangio et les débuts de celle de Jim Clark.

Moss a remporté les 24 Heures du Mans en 1956 pour Aston Martin et une victoire d'anthologie aux "Mille Miglia" en 1955 pour Mercedes-Benz.

Ce jour-là, avec son coéquipier, le journaliste anglais Dennis Jenkinson, surnommé "Jenks", il triomphe de Ferrari et surtout de Fangio, lui aussi sur Mercedes, avec plus d'une demi-heure d'avance au terme de 1 600 kilomètres et quelque dix heures de course.

"C'est la seule course que j'ai jamais faite qui m'a fait peur" Stirling Moss Pilote de course

La photo de son visage noirci d'huile et de poussière où se dessine la forme de ses lunettes de pilote fait partie de la légende de la course automobile. "C'est la seule course que j'ai jamais faite qui m'a fait peur", déclare-t-il plus tard.

Pour Moss, la victoire est le seul but. "Je sais que j'étais plus rapide que certains pilotes qui ont gagné le championnat du monde. Mais piloter pour terminer et marquer quelques points ne m'intéressait pas. Certains peuvent le faire et je l'ai vu souvent mais ma philosophie était différente. Je n'avais absolument pas la bonne psychologie pour gagner des titres, je suis avant tout un coureur", confia-t-il en 2009 au magazine Motorsport.

"J'arrête"

En 1958, c'est son compatriote Mike Hawthorn qui est couronné champion du monde de F1 avec seulement une victoire dans la saison, pour quatre à Moss, mais une plus grande régularité qui lui apporte au final un point de plus.

Chevaleresque, Moss est intervenu pour que Hawthorn récupère sa seconde place obtenue au GP du Portugal après avoir été initialement disqualifié, se privant du même coup du titre.

Son grave accident en 1962 le laissa un mois dans le coma. Après une longue convalescence, il reprit en mai 1963 le volant d'un bolide pour quelques tours de piste avant de s'arrêter aux stands et de déclarer laconiquement "j'arrête". Il a perdu ses sensations, son acuité visuelle et sa capacité à aller vite.

Fidèle jusqu'au bout à sa conviction qu'il vaut mieux être "un pilote qui préfère perdre en allant vite que gagner en conduisant lentement", il décide à 81 ans de ne plus jamais piloter après une frayeur lors d'une course de voitures d'époque sur le circuit du Mans.