La Chine s'impose au Salon de l'Automobile à Munich

Par Euronews avec AFP

La Chine s'impose sur le Marché de l'Automobile à Munich. 41% des exposants présents cette année sont basés dans ce pays qui fait partie des leaders mondiaux de la voiture électrique.

C'est une offensive redoutable sur le marché automobile européen. La Chine expose ses nouveaux au plus salon automobile du monde, qui se tient cette semaine à Munich. 41% des exposants sont basés dans ce pays qui fait partie des leaders mondiaux de la voiture électrique, et dont les prix sont imbattables.

PUBLICITÉ

"Ils développent vraiment rapidement ce marché des petites voitures en Chine. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une pression en Europe pour essayer de trouver des moyens de réduire le coût des voitures électriques. Et les petites voitures sont en quelque sorte une façon de le faire" explique James Attwood, rédacteur en chef du magazine Autocar.

Le géant chinois BYD a présenté plusieurs modèles électriques, tandis que BMW a mis en avant son concept "Neue Klasse", avec pour objectif : six gammes de voitures électriques d'ici 2025.

Le constructeur chinois Deeproute s'est quant à lui concentré sur les capteurs et l'intelligence artificielle, avec un tout nouvelle modèle de voiture autonome.

"Les voies, les feux de circulation et bien d'autres informations, mais pour le moment, nous n'utilisons plus les données présélectionnées ou précalculées. Nous utilisons simplement nos capteurs" commente Xuan Liu, vice-président de Deeproute.ai.

Les constructeurs chinois arrivent sur le Vieux Continent avec une stratégie de plus en plus audacieuse et innovante. Dans un contexte d’inflation persistante et de hausse des prix, les consommateurs pourraient bien les préférer à leurs concurrents européens.