Covid-19 : l'Europe se déconfine

France

Si le 11 mai la plupart des commerces devraient pouvoir rouvrir, les restaurant et cafés resteront fermés et aucune date n'a été, pour l'instant, communiquée. La filière devra attendre la fin mai pour connaître la "décision finale" du gouvernement sur la réouverture des portes. Bruno Le Maire a mis en garde contre toute "précipitation" faisant courir le risque d'une deuxième vague épidémique.

L'accès au Fonds de solidarité sera tout de même élargi au 1er juin aux entreprises employant jusqu'à 20 salariés et réalisant jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le montant de l'aide sera doublé à 10 000 euros au maximum.

Belgique

En Belgique le gouvernement a donné des précisions sur le déconfinement qui vient. Des le 11 mai, l'ensemble des commerces pourront rouvrir à l'exception des professions dites de contact. Le 18 mai, les écoles suivront très progressivement. Depuis le début de l'épidémie 6600 personnes sont mortes du coronavirus en Belgique.

République tchèque

Mi-mars Prague avait fermé ses frontières, un mois et demi plus tard ces restrictions devraient être levées, en partie. D'après le ministre de l'Intérieur, Jan Hamacek, il sera désormais possible, dès lundi, de se rendre dans le pays pour un séjour d'affaires qui ne pourra, tout de même, pas excéder plus de trois jours.

Hongrie

En Hongrie, on en sait également davantage sur la façon dont devraient se dérouler les semaines à venir. Le Premier ministre Viktor Orban s'est exprimé à la radio publique. Il a dit vouloir mettre fin progressivement au confinement et surtout relancer l'économie. "Je ne suis pas quelqu'un d'optimiste, pas plus que je ne suis pessimiste mais j'attends une reprise rapide". Les personnes âgée ou celles avec des pathologies sévères seront tout de même appelées à rester chez elles.

Allemagne

Une reprise dès le 8 mai, c'est ce que souhaite la ligue allemande de football. Avec certainement des matchs à huis clos et même peut-être des joueurs équipés de masques sur le terrain, c'est en tout cas ce que préconise le ministère du Travail, selon la presse allemande. En Allemagne, depuis le début de l'épidémie plus de 155 000 personnes ont été infectées par le coronavirus