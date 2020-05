Donald Trump a-t-il voulu étouffer un rapport préconisant des mesures strictes de déconfinement ?

Donald Trump est négatif au Covid-19. C'est ce qu'affirment ses conseillers, après une forte inquiétude due au test positif de l'un de ses domestiques à la Maison Blanche. Le président américain et son équipe, a t-on appris par ailleurs, ont décidé de tenter d'étouffer un rapport du Centre américain des maladies (CDC) qui préconise des mesures strictes sur la façon dont le déconfinement doit se faire... Ce texte "ne verra jamais le jour", aurait même affirmé la Maison Blanche aux médecins qui l'ont écrit. Le rapport a finalement été publié hier.

Kellyanne Conway est une conseillère du président américain : "Sur cette question du rapport du centre des maladies. Tout ce que je vais vous dire, c'est que nous ne pouvons pas être trop dirigistes sur un domaine en particulier. Garderies, crèches, restaurants et bars, lieux de culte. Et la raison c'est que les gouverneurs veulent être en charge d'ouvrir des secteurs de leurs états et des secteurs de leur économie ".

Plusieurs états ont en effet déjà bien avancé dans leur confinement. Avec plus de 2.400 décès supplémentaires en 24 heures, le bilan total de l'épidémie aux Etats-Unis est de plus de 75.500 morts.

A New York et ailleurs aux Etats-Unis, on rapporte de plus en plus d'incidents violents ou d'abus de pouvoir impliquant des patrouilles de police chargées de faire respecter la distanciation sociale.