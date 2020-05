En Europe, le déconfinement se poursuit sous le signe de la prudence

Un peu de shopping et beaucoup de prudence… En Belgique, les magasins ont rouvert leurs portes. Mais les règles sont strictes : 10 mètres carrés par client, 30 minutes maximum à l'intérieur, masque sur le nez et sans être accompagné, sauf par un mineur ou une personne dépendante.

Pour les bars et restaurants, il faudra attendre le 8 juin.

« Je suis en train de faire la file comme tout le monde avant qu'il y ait foule et qu'on ne puisse plus circuler, vu qu'il faut tenir 1,5 mètre de distance », rappelle Marie-Claire.

« C'est un début, confie Magda. Mais on ne fait pas les magasins avec l'esprit aussi tranquille qu'on le faisait avant. On a toujours ce souci de bien se désinfecter les mains, de faire attention à ce qu'on touche… »

En Suisse, le retour dans les salles de sport

En Suisse, après deux mois de confinement, les amateurs de musculation et de cardiotraining peuvent reprendre le chemin des salles de sport. Mais en petit nombre. Une partie des machines n'est pas accessible, distanciation oblige.

En Allemagne, les régions décident

L'Allemagne est, elle, d'ores et déjà en grande partie « déconfinée ». Après les commerces, les écoles et les restaurants, les musées sont de nouveau accessibles, du moins à Berlin, car ce sont les länder qui décident. Et les données des derniers jours les incitent à la prudence. Elles font crainte une résurgence du virus. Le masque et la distanciation sociale restent, quoi qu'il en soit, la norme.

Boire un verre en terrasse n'est plus exclu en République tchèque et en Espagne

La République tchèque franchit elle aussi une nouvelle phase de déconfinement. Les bars et restaurants peuvent servir en terrasse à condition de respecter les distances et de nettoyer régulièrement les tables et les chaises. Les musées et cinémas peuvent rouvrir et les rassemblements de moins de 100 personnes sont autorités, notamment pour les mariages.

Boire un verre en terrasse, c'est également possible en Espagne, l'un des pays d'Europe où le confinement a été le plus stricte. Mais pas encore à Madrid et Barcelone, où des restrictions restent en vigueur.

En Croatie, les vols reprennent

En Croatie, le déconfinement en est à sa troisième phase et le transport aérien peut reprendre. Les élèves du primaire ont retrouvé les bancs de l'école mais en effectif réduit. Beaucoup continuent d'étudier à distance. La consigne n'est plus « restez chez vous », mais « soyez responsables ».