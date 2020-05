Réouverture de la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche le 15 juin

L'Allemagne et l'Autriche estiment que l'épidémie de coronavirus est sous contrôle sur leur territoire. Ces deux pays prévoient donc de rétablir le 15 juin la libre circulation à leur frontière commune fermée depuis mi-mars. Un assouplissement des conditions de passage entrera en vigueur dès le 15 mai et permettra notamment les voyages d'affaire et les visites familiales. Le gouvernement autrichien envisage également une remise en œuvre progressive de la libre circulation avec d'autres pays frontaliers.

"L'Autriche partage une grande frontière avec l'Allemagne, notre objectif est donc de résoudre la situation à ce niveau-là, mais nous regardons aussi du côté de la Suisse et du Liechtenstein. Nous avons également beaucoup d'autres voisins à l'est et au sud", a précisé le chancelier autrichien Sebastian Kurz.

Par ailleurs, les Pays baltes ont annoncé la levée de toutes les restrictions de voyage entre la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie. Cette dernière a déjà partiellement rouvert sa frontière avec la Pologne.

"Les autorités mais aussi les gens restent cependant prudents. Nous ne disons pas que tout est fini et que nous pouvons faire ce que bon nous semble et toutes les restrictions sont progressivement levées. Mais nous gardons à l'esprit que la situation dans nos pays est bien meilleure que dans d'autres parties de l'Europe et nous essayons de faire de notre mieux pour retrouver une vie normale", explique Marius Laurinavičius de l'Institut d'analyse politique de Vilnius.

A partir de vendredi, toutes les restrictions pour les ressortissants des Pays baltes seront donc levées. Les voyageurs en provenance d'autres pays seront, eux, placés en quarantaine pendant 14 jours.