Démantèlement d'une organisation de trafic d'être humains basée en Espagne

Ce sont des images fournies par la police catalane, celles d'une opération mettant un terme à un an et demi d'enquête. Dans une opération conjointe avec la garde civile espagnole et d'autres polices européennes, elle a démantelé une organisation de trafic d'êtres humains aux ramifications internationales. 12 personnes ont été arrêtées en Espagne, plusieurs autres au Portugal, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Le groupe faisait entrer clandestinement en Espagne des personnes venues d'Afrique, puis elles étaient transférées vers la France, la Belgique et l'Allemagne.

Un trafic qui aurait rapport plus de 500 000 euros. Environ 1000 victimes ont été identifiées, parmi elles des femmes enceintes et des enfants. Chacune aurait versé entre 500 et 750 euros aux passeurs.

C'est depuis la Catalogne qu'était organisé le trafic. Le réseau disposait d'une douzaine de camionnettes et aurait entrepris plus de 90 voyages.