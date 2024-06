Les policiers français et espagnols en exercice d'attaque terroriste avant les JO

Par euronews avec EBU

Les polices nationales d'Espagne et de France ont procédé à un exercice de simulation d'attaque terroriste avant les Jeux olympiques de 2024 à Paris.

L'exercice a débuté à Bayonne, en France, où "des assaillants" ont organisé une attaque avant de s'enfuir à San Sebastián, en Espagne, où ils ont pris des otages, selon un communiqué de la police nationale espagnole décrivant l'exercice.

Les unités de police ont activé les protocoles de gestion de tels incidents au cours de l'exercice surprise visant à améliorer les capacités de réaction. L'exercice, connu sous le nom d'opération Optimus, a été supervisé en Espagne par le Commissariat général à l'information. Diverses unités y ont participé, notamment les groupes spéciaux d'opérations de sécurité (GOES), les équipes de déminage (TEDAX-NRBQ), les équipes cynophiles et les équipes médico-légales.

Des points de coordination ont été établis à Paris, Bayonne, Madrid et San Sebastián afin d'assurer une communication et des opérations efficaces entre les deux forces nationales.

Le gouvernement français utilise environ 20 000 soldats et plus de 40 000 policiers pour assurer la sécurité des JO à Paris. Il bénéficiera également du soutien d'environ 2 000 soldats et policiers d'autres pays.

Les Jeux olympiques d'été se dérouleront du 26 juillet au 11 août et seront suivis par les Jeux paralympiques.