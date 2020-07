Covid-19 : la Grèce ferme sa frontière aux ressortissants serbes

Devant la montée de cas de contaminations au Covid-19 observée depuis une semaine en Serbie, le gouvernement grec a décidé de fermer ses frontières aux ressortissants serbes, dès ce lundi matin.

Au poste-frontière gréco-bulgare de Promachonas, de longues files de voitures commençaient à se former, de nombreux touristes ayant été "pris au dépourvu". Une exception a été faite, mais les autorités ont souligné qu'il s'agissait d'une mesure temporaire et que l'interdiction s'appliquait désormais pleinement.

Cette touriste serbe venue passer ses vacances en Grèce est soulagée : "Ils nous ont dit de remonter dans nos voitures et de traverser la frontière un par un. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais honnêtement, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est de passer la frontière parce que j'ai besoin d'un café pour me calmer et pour pouvoir commencer mes vacances".

Cet interdiction court jusqu'au 15 juillet. D'ici là, les Serbes pourront entrer sur le territoire uniquement en cas d'urgence. Le gouvernement grec, qui travaille avec des experts et suit de près l'évolution de la pandémie en Europe, réévaluera la situation le 15 juillet prochain.

La Serbie compte plus de 2 700 cas actifs de coronavirus et compte plus de 315 morts. La Grèce, seulement 1 300 cas actifs et 192 morts depuis le début de la pandémie.