Au moins quatre personnes ont été tués par le passage de la tempête tropicale Isaias le long de la côte Est des Etats-Unis.

La tempête a touché terre sous la forme d'un ouragan en Caroline du Nord avec des vents allant jusqu'à 140 km/h. Elle a engendré des tornades par endroit. Deux des victimes sont décédées dans l'effondrement de leur mobile home. Deux autres ont été tués par des chutes d'arbres, emportés par la tempête.

Un parc de mobile home en Caroline du Nord ravagé par le passage d'Isaias le 4 août 2020 Julia Wall/The News & Observer via AP

Isaias avait été rétrogradé en tempête tropicale après avoir frappé des îles des Caraïbes la semaine dernière, mais a été reclassé en tant qu'ouragan de catégorie 1 à l'approche des Carolines.

Les pluies torrentielles ont provoqué des inondations, des incendies et l'évacuation de dizaines de personnes. Isaias a aussi provoqué nombre d'annulations de vols dans l'Est des Etats-Unis.

De la Caroline du Nord à New York, Isaias a laissé plus de trois millions d'habitants sans électricité, selon les fournisseurs, avec des coupures touchant notamment le New Jersey et New York.

Dès mardi après-midi, heure locale, la tempête a traversé rapidement New York où les autorités ont déployé du matériel d'urgence, notamment des pompes, des tronçonneuses, des bouteilles d'eau et des sacs de sable dans tout l'État.

Un arbre qui s'est abattu après le passage de la tempête Isaias à New York, le 5 août 2020 AP Photo/Frank Franklin II

Au dernières nouvelles, la tempête traversait l'est de New York en direction du sud de la Nouvelle-Angleterre avec des vents forts et dévastateurs.