Incendies à Hawaï : au moins 53 personnes sont mortes, selon un nouveau bilan des autorités

Ce bilan va probablement encore s'alourdir, craint le gouverneur de l'archipel, Josh Green.

C'est l'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire d'Hawaï. Le bilan des incendies atteint les 53 morts ce jeudi. Un chiffre qui devrait probablement encore s'alourdir. Les recherches sont toujours en cours.

Le Président Joe Biden promet de mobiliser tous les moyens nécessaires : "nous travaillons le plus rapidement possible pour combattre ces incendies et évacuer les résidents et les touristes. En attendant, nos prières accompagnent les habitants d'Hawaï, mais pas seulement nos prières, tous les atouts dont nous disposons seront à leur disposition. Et nous ont vu leurs maisons et leurs entreprises détruites, et certains ont perdu des êtres chers, et ce n'est pas encore fini."

Toutes les victimes retrouvées jusqu'à présent ont péri dans un incendie qui a pratiquement détruit le centre touristique de l'île de Maui. Selon le gouverneur de l'archipel, plusieurs lieux historiques ont été réduits en cendres.

Alimentés par des vents violents et nourris par la force de l'ouragan Dora qui passe actuellement dans l'océan Pacifique, les feux se sont propagés tellement rapidement que la population a été prise de cours.