Etats-Unis : Joe Biden accepte la nomination démocrate

C'est officiel! Joe Biden est le candidat à la présidentielle américaine de novembre prochain. Dans une salle sans public, il s'est adressé à l'Amérique. Il fera front contre Donald Trump.

Je vous donne ma parole : si vous me faites confiance et me confiez la présidence, je ferai ressortir le meilleur de nous, pas le pire. Joe Biden Candidat démocrate à la présidentielle américaine

Lors d'un discours l' ancien vice-président de Barack Obama a appelé les américains à «l’unité». : "L'actuel Président a beaucoup trop longtemps plongé le pays dans l'obscurité. Trop de colère, trop de peur, trop de division. Ici et maintenant, je vous donne ma parole : si vous me faites confiance et me confiez la présidence, je ferai ressortir le meilleur de nous, pas le pire. Je serai un allié de la lumière, pas des ténèbres".

Et pour clôturer son discours et la convention démocrate, cette année virtuelle, des feux d'artifice ont illuminé le ciel laissant planer un air de fête.

Car cette campagne sera rude. Au contraire de son rival, l'actuel président américain multiplie les déplacements et enchaîne les prises de paroles.

Quelques heures avant l'investiture de Joe Biden, Donald Trump vantait sa gestion économique lors d'un rassemblement en Pennsylvanie avant de prédire "un désastre économique si Biden est élu": "Ces quatre dernières années, nous avons renversé les trahisons de Biden et rendu bien souvent le peuple de Pennsylvanie victorieux. L'État avait perdu plus de 50 000 000 d'emplois dans le secteur manufacturier lorsque Biden était vice-président. Au cours de mes trois premières années, la Pennsylvanie a gagné 14 000 emplois, dans le secteur manufacturier et à un niveau que personne n'avait jamais vu auparavant. Nous allons rattraper tous ces emplois qui ont été perdus."

Entre les deux candidats, la bataille est belle et bien lancée.