France : mobilisation réduite pour le retour des "gilets jaunes"

La mobilisation a été limitée pour le retour des "gilets jaunes" en France. A Paris, le principal rassemblement a réuni un millier de personnes.

Les gilets jaunes ont fait leur retour en France mais avec une mobilisation réduite. Après une longue pause, post-confinement et vacances estivales, des rassemblements étaient organisées ce samedi dans plusieurs villes.

A Paris, environ un millier de personnes ont défilé, un chiffre bien moins important qu'attendu. Mais la détermination des manifestants reste intacte.

"Je milite avec les gilets jaunes depuis le début parce que on n'a plus de liberté, on n'a plus de pouvoir d'achat, et on est tous écoeuré", dit cette femme.

"On continue de sortir dans la rue parce que on a besoin d'être plus entendu. On se rend compte qu'on a essayé d'être gentils, de parlementer, et aujourd'hui le résultat n'est pas là, les choses s'aggravent" explique cet autre.

Les forces de l'ordre, elles, étaient mobilisées en masse à Paris pour prévenir tout débordement. Elles ont procédé à de nombreux contrôles et interpellations notamment pour port d'objets jugés dangereux.

La préfecture de police a interdit deux manifestations sur les Champs-Elysées. Quelques heurts étaient signalés près de la place Wagram en début d'après-midi.