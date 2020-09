Les élèves italiens et portugais retrouvent les bancs de l'école

Plusieurs dizaines de millions d'élèves européens ont retrouvé ces dernières semaine les bancs de l'école. Une rentrée évidemment particulière, en pleine pandémie de Covid-19.

En Italie, les cours reprennent ce lundi, avec masque obligatoire pour tout élève de plus de 6 ans. Chaque établissement doit également nommer une personne responsable du "protocole Covid" et les contacts entre tous les élèves sont tracés et enregistrés.

Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, s'est adressé aux écoliers : "Ce retour à l'école est vraiment important. Il y aura des défis et des problèmes, surtout au début. Mais vous devrez faire votre part. Vous devrez vous engager à respecter les règles, mises en place pour protéger non seulement votre propre santé, mais aussi celle de vos proches et de ceux qui vous aiment."

Au Portugal aussi les établissements rouvrent ce lundi, avec distanciation sociale obligatoire et masques, à partir de 11 ans. Deux cas positifs au sein d'une même école suffisent pour être considérés comme une épidémie. Selon le plan d'action défini par les autorités sanitaires, une solution au cas par cas doit alors être adoptée.

En Espagne, les écoles ont rouvert le 4 septembre, ou plus tard, en fonction des régions. En plus des gestes barrières, les élèves et les enseignants se font prendre leur température à l'entrée des établissements.

En France enfin, les élèves ont aussi repris l'école. Depuis la rentrée le 1er septembre, 32 écoles ont dû fermer, de même que 524 classes. La fermeture des écoles est ordonnée si trois cas sont détectés dans des classes de différents niveaux.