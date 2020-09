Colombie : le chef repenti des FARC craque face à ses victimes, il dit haïr son ex-guérilla

A force de témoignages, plus douloureux les uns que les autres devant la Comision de la Verdad, un tribunal spécial pour la paix en Colombie, les très nombreuses victimes de la guérilla des FARC, maintenant désarmée, ont fini par faire basculer dans leur malheur l'ex-commandant en chef des guérilleros, Rodrigo Londoño. Après la repentance qu'il a eu maintes fois l'occasion d'exprimer, "Timochenko" - de son nom de guerre - a surpris l'opinion publique en déclarant qu'il en était arrivé à "haïr" ce qu'étaient devenues les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie au fil de cinq décennies sanglantes.

Après avoir réitéré sur les ondes d'une radio locale les plus profondes excuses publiques du mouvement armé aux victimes, déjà présentées lundi dans un communiqué, Rodrigo Londoño a lâché la phrase - la plus forte et la plus lourde de sens depuis que l'accord de paix a été signé avec le gouvernement colombien en septembre 2016 (voir photo ci-dessous) - mardi 15 septembre :

J'en viens à haïr les FARC que j'ai en face de moi et qui ne ressemblent en rien à celles que j'ai rejoint

L'ex-président colombien, Juan Manuel Santos, et l'ex-commandant des FARC, Rodrigo Londono, à Carthagène - Colombie - le 26 septembre 2016 Fernando Vergara/AP

Les anciens chefs de la guérilla la plus ancienne et la plus puissante du continent américain, mise sur pied dans la jungle colombienne dès 1964, continuent de répondre de tous leurs actes et crimes devant le tribunal spécial. C'est l'engagement qu'ils ont dû tenir en signant l'accord de paix, tout comme celui de dédommager les victimes ou leurs familles ; en échange, ils doivent être condamnés à des peines alternatives à la prison, sinon ils seront traduits devant la justice habituelle.

"L'enlèvement n'a pas de date d'expiration"

"Timochenko" a avoué avoir été particulièrement troublé par le poignant témoignage de la Franco-Colombienne Ingrid Betancourt qui s'est exprimée lundi 14 septembre par visio-conférence devant la "Commission de la Vérité" ; on se souvient que l'ancienne candidate à l'élection présidentielle avait été kidnappée par des combattants des FARC en 2002 puis finalement libérée lors d'une opération militaire en 2008.

Ingrid Betancourt a raconté devant le tribunal son calvaire qui a duré six longues années, notamment comment un enlèvement peut marquer à vie :

La séquestration n'a pas de date d'expiration, elle devient une réalité génétique Ingrid Betancourt