Pollution : en Serbie, les eaux du Danube s'assombrissent

C'est un ballet quotidien de camions qui arpente ce coin de Belgrade, à quelques encablures du centre historique. Là où ils viennent déverser des milliers de litres d'eaux usées directement dans le Danube.

Dans la capitale serbe, qui compte plus d'un million et demi d'habitants, près d'un tiers des habitations ne sont pas reliées au tout-à-l'égout. Les véhicules vident sans relâche le contenu des fosses septiques, au grand désespoir des pêcheurs.

"On a tué tous nos fleuves et on va aussi tuer celui-ci", explique l'un d'entre eux, Mladen Jovic.

"Le Danube est un fleuve puissant qui balayait toute cette pollution, mais maintenant, il n'y arrive plus. Il avait un rivage, et du courant. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que trois mètres d'eau, au plus profond, contre vingt mètres auparavant".

Les égouts se déversent eux aussi dans le Danube, via une centaine de canalisations, sans aucun traitement préalable. Soit près de 190 millions de mètres cube d'eaux usées qui obscurcissent chaque année un peu plus ce fleuve légendaire, selon les autorités serbes.