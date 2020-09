Voyage sensoriel sur les terres de trois vins emblématiques d'Espagne

Depuis des siècles, des vignes s'étendent à perte de vue sur de larges pans de son territoire et aujourd'hui, l'Espagne est l'un des premiers pays producteurs de vin au monde. Elle a notamment fait sa renommée grâce aux grands crus de ses trois principales régions vinicoles : la Rioja, Penedés en Catalogne et Jerez en Andalousie.

"L'élégance des vins de la Rioja"

Première étape à la Rioja dans l'un des plus anciens vignobles de la région. Il est presque temps de vendanger. Nous allons contrôler la maturité des raisins avec le maître de chai. "Regardez la couleur de la peau : vous pouvez voir qu'elle est en train de prendre cette couleur rougeâtre, mais les pépins eux sont encore verts, un peu marrons," nous montre dans les vignes, Julio Sáenz, de La Rioja Alta.

"Ici, on a les trois conditions qui sont nécessaires," explique-t-il avant de les énumérer : "Une situation spécifique avec la protection du massif de Cantabrie et le fleuve de l'Èbre qui traverse la Rioja, un sol très pauvre, très riche en calcaire - ce qui donne une grande complexité aux raisins - et enfin, la variété de cépage Tempranillo qui est typique pour élaborer les grandes réserves de Rioja."

Après la vendange, le pressurage et la fermentation, le vin vieillira en fûts de chêne pendant des années. "Les vins de la Rioja sont uniques du fait de leur élégance, leur complexité et leur fraîcheur et parce que ce sont de grands vins de garde," souligne Julio Sáenz.

Caves La Rioja Alta euronews

Dans les caves souterraines du Cava

Nous nous rendons ensuite dans la région du Penedés en Catalogne pour en apprendre plus sur un autre célèbre vin espagnol : le Cava. Sant Sadurní d'Anoia est la capitale du Cava et la terre de plus de 80 producteurs.

Nous visitons les caves Freixenet, une entreprise familiale qui figure parmi les premiers producteurs mondiaux de vin effervescent.

"L'entreprise a été fondée par mon arrière-grand-père, mon grand-père et ma grand-mère," raconte Pedro Ferrer, vice-président et PDG du groupe Freixenet. "Au XIXe siècle, on produisait du vin de liqueur dans notre région, puis il y a eu l'épidémie de philloxéra qui a anéanti tous les vignobles à travers l'Europe," indique-t-il. "Dans cette région, l'activité a changé : on est passé des vins de liqueur aux vins effervescents produits avec la méthode traditionnelle," dit-il.

Le Cava dont le nom désigne la "cave à vin" en espagnol est souvent élaboré à partir d'un mélange de cépages locaux : Macabeo, Parellada et Xarel.lo.

"C'est très important que la deuxième fermentation se déroule dans des caves souterraines parce que la température y est fraîche tout au long de l'année," précise-t-il.

Dans les vignes de Freixenet euronews

"Le Xérès a deux terroirs : son vignoble et son chai"

Beaucoup plus au sud du pays, en Andalousie, nous découvrons un autre type de vin totalement différent des deux autres, mais tout aussi connu : le Xérès, l'un des plus anciens vins du monde.

Nous sommes à Jerez de la Frontera au sein de ce qu'on appelle "le Triangle du Xérès". Ce qui rend cet endroit unique, c'est ce sol : il est calcaire, très aride, mais en profondeur, il est capable de retenir beaucoup d'eau et c'est ce qui permet à la vigne de pousser.

Antonio Flores est maître-assembleur au sein de la maison González Byass, propriétaire de la marque emblématique Tio Pepe.

"Le Xérès est différent, il est unique," assure Antonio Flores. "Chaque vin à travers le monde repose sur un terroir : la terre, l'origine ; mais le Xérès en a deux : le premier, c'est son vignoble, son sol blanc - la albariza - qui lui donne la vie et lui offre de la personnalité et le deuxième, c'est son chai avec le micro-climat qui lui est propre du fait de sa situation géographique et de ses conditions de température et d'humidité," estime-t-il.

Le Xérès est un vin fortifié, ce qui veut dire que de l'eau de vie a été ajoutée. Plusieurs catégories existent, du plus clair au plus foncé, du plus sec au plus doux.