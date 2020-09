Le président régional catalan Quim Torra, condamné pour désobéissance et inéligible 18 mois

Quim Torra est le premier "président" catalan à être déchu de ses fonctions.

Le Tribunal Suprême espagnol, plus haute instance judiciaire du pays, a confirmé la condamnation du président indépendantiste de la Catalogne : Quim Torra est condamné à un an et demi d'inéligibilité pour désobéissance, ce qui doit automatiquement entraîner sa destitution. Pendant 18 mois, il ne pourra pas exercer de fonction publique et devra payer une amende de 30 000 euros.

Cette désobéissance dont il paye le prix est liée à son attitude lors de la campagne précédant les législatives du 28 avril 2019. En Espagne, il est interdit d'utiliser les institutions de manière partisane pendant une campagne électorale, afin de garantir la neutralité du processus, et Quim Torra avait refusé de retirer une banderole en soutien aux prisonniers indépendantistes de la façade du siège du gouvernement régional.

L'Espagne était alors en pleine crise politique. Entre 2015 et 2019 il y a eu pas moins de quatre élections législatives. Et pour rappel, deux ans plus tôt les dirigeants de la Catalogne avaient organisé un référendum pour son indépendance. Plusieurs leaders indépendantistes ont été emprisonnés, et condamnés pour leur rébellion à des peines allant de 9 à 13 ans de prison à l'automne 2019.