Israël : la fronde contre le confinement, et Netanyahu

Nouvelle manifestation en Israël, contre Benjamin Netanyahu et sa gestion économique et sanitaire de la pandémie mais aussi pour dénoncer la "corruption" et appeler à un "changement".

Le Parlement israélien a approuvé mercredi une loi restreignant les rassemblements lors du confinement, interdisant notamment les déplacements à plus d'un kilomètre, mais des applications sont apparues sur les réseaux sociaux pour fournir aux internautes la localisation de la manifestation la plus proche de chez eux.

La loi approuvée de mercredi , vise selon ses détracteurs à faire taire les manifestations contre le Premier ministre.

Depuis juillet, elles ont lieu chaque semaine.

Avec plus de 260.000 cas confirmés et plus de 1.600 décès sur une population de neuf millions d'habitants, Israël est le pays avec le taux d'infections hebdomadaire le plus élevé au monde.