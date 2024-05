Israéliens dans la rue pour réclamer l'accord sur les otages et démission de Netanyahou

La manifestation à Tel Aviv a eu lieu alors qu'une délégation du groupe militant palestinien Hamas se trouvait au Caire pour des négociations de cessez-le-feu avec Israël.

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Tel Aviv samedi, exigeant que le gouvernement parvienne à un accord pour ramener les otages de Gaza, de nouvelles élections et la démission du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.

La pression publique sur le chef du gouvernement s'est accrue récemment pour parvenir au plus vite à un accord mettant fin à une guerre qui dure depuis près de sept mois.

"Le plus important est de ramener les otages et d'acheminer l'aide humanitaire à Gaza, a déclaré Roi Tzohar, manifestant à Tel-Aviv.

"Le peuple israélien est l'otage du gouvernement de droite et la population de Gaza est l'otage du Hamas."

Négociations avec le Hamas au Caire : « progrès notables »

La manifestation a eu lieu alors qu'une délégation du groupe militant palestinien Hamas se trouvait au Caire pour des négociations de cessez-le-feu avec Israël.

Les médias d’État égyptiens ont fait état de « progrès notables », bien qu’un responsable israélien ait minimisé les perspectives d’une fin complète de la guerre à Gaza.

Les médiateurs égyptiens et américains ont signalé des signes de compromis ces derniers jours, mais les chances d’un accord de cessez-le-feu restent liées à la question clé de savoir si Israël acceptera la fin de la guerre sans atteindre son objectif déclaré de détruire le Hamas.

La chaîne de télévision publique égyptienne Al-Qahera News a déclaré samedi qu'un consensus avait été atteint sur de nombreux points controversés, mais n'a pas donné de détails.

Le Hamas a appelé à la fin complète de la guerre et au retrait de toutes les forces israéliennes de Gaza.

Israël : yeux rivés sur Rafah

Un haut responsable israélien, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a minimisé les perspectives d’une fin complète de la guerre.

Le responsable a déclaré qu'Israël était déterminé à lancer une incursion dans la ville de Rafah.

La guerre a tué plus de 34 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales de Gaza, provoqué des destructions généralisées et plongé le territoire dans une crise humanitaire sans précédent.

Le conflit a éclaté le 7 octobre, lorsque le Hamas a attaqué le sud d'Israël, enlevant environ 250 personnes et en tuant environ 1 200, pour la plupart des civils. Israël affirme que les militants détiennent toujours une centaine d'otages et les restes de plus de 30 autres.