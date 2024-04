Des frappes aériennes israéliennes sur Rafah ont fait au moins 22 morts (source palestinienne)

Par euronews avec AP

Alors que le Hamas devait donner ce lundi sa réponse quant à un éventuel accord de trêve à Gaza, des frappes israéliennes sur Rafah auraient fait une vingtaines de morts, selon des sources palestiniennes de la santé, contrôlées par le groupe islamiste.

Les frappes aériennes israéliennes dans le sud de Gaza auraient tué au moins 22 personnes, dont six femmes et cinq enfants.

Israël mène régulièrement des frappes aériennes sur Rafah depuis le début de la guerre et a menacé d'envoyer des troupes terrestres, affirmant que la ville gazaouie est le dernier bastion majeur du Hamas dans l'enclave côtière.

Plus d'un million de Palestiniens ont trouvé refuge dans cette ville située à la frontière égyptienne. Les États-Unis et d’autres pays ont exhorté Israël à ne pas envahir cette zone, craignant une catastrophe humanitaire.

Ces bombardements interviennent aussi alors que le secrétaire d'État américain Antony Blinken a entamé ce lundi sa septième mission diplomatique au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, il y a plus de six mois.

La visite du secrétaire d'Etat – qui comprend un arrêt en Arabie saoudite puis des déplacements en Jordanie et en Israël mardi et mercredi – survient dans un contexte d'inquiétudes renouvelées quant à la propagation du conflit au Moyen-Orient et avec des perspectives autrefois prometteuses de rapprochement effectif entre Israël et l'Arabie saoudite.