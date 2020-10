Etat islamique : les meurtriers présumés de James Foley aux Etats-Unis pour y être jugés

El Shafee Elsheikh et Alexanda Kotey ont été transférés aux Etats-Unis pour y être jugés. Ce sont deux djihadistes nés en Grande-Bretagne, de 32 et 36 ans, et capturés en janvier 2018 par les forces kurdes en Syrie. Ils étaient surnommés les Beatles par leurs otages, compte tenu de leur accent britannique.

"Les prévenus sont accusés d'infractions de terrorisme liées à la prise d'otages et au meurtre de plusieurs otages américains et étrangers", a expliqué John Demers, procureur général pour la sécurité nationale.

Parmi les victimes de ce groupe particulièrement cruel, James Foley, journaliste de 40 ans. En août 2014, il est décapité par ses ravisseurs qui publient l'effroyable vidéo de son assassinat. 15 jours plus tard, Steven Sotloff, autre journaliste kidnappé depuis un an, est décapité à son tour. Kayla Mueller et Peter Kassig, deux humanitaires américains de 26 ans connaissent le même sort. Les "Beatles" ont également exécuté deux Britanniques et deux Japonais.

"Je pense que c'est un premier pas, mais seulement un premier pas, dit Diane Foley, la mère de James. Mais néanmoins, un pas important pour montrer au monde que nous devons tenir ces types pour responsables de la possibilité d'arrêter la terreur qu'ils ont infligée à tant de gens."

Leur procès, dont la date sera fixée ultérieurement promet d'être hors normes. Quant aux deux autres membres du groupe, l'un a été tué dans un bombardement en 2015, et l'autre est emprisonné en Turquie.