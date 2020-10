Covid : l'Europe se reconfine et prend des mesures draconiennes face à la pandémie

Partout, dans le monde, les indicateurs de la pandémie sont au rouge.

Plus de 10 000 nouvelles contaminations au coronavirus en l'espace de 24 heures en Italie ce vendredi, un record pour le pays.

À partir de ce samedi minuit la Lombardie ferme tous ses bars et suspend toutes les activités sportives amateur.

"J'ai peur des nouvelles mesures, c'est inutile, avec la distanciation et les masques, on peu s'en sortir. On n'a pas besoin de tout fermer, si on ne meurt pas du COVID-19, on va mourir de faim".

15 000 nouvelles contaminations enregistrées en 24 heures au Royaume-Uni vendredi.

En Angleterre, les mesures de restrictions sont renforcées : À Londres et dans plus plusieurs zones les réunions privées qui mélangent des foyers sont interdites.

Tassos Pattichis,restaurateur "Plus vous vivez au nord, plus vous êtes pénalisés, alors ça met en colère. Et on ne peut pas faire grand-chose parce que c'est le gouvernement qui a le dernier mot."

Accélération des contaminations en France où depuis minuit un couvre-feu est en vigueur à Paris et dans huit autres grandes villes alors que la Pologne ferme partiellement ses écoles et ses restaurants.