Les montres suisses se mettent à l'heure chinoise

Les consommateurs chinois représentent environ la moitié de la consommation de l'industrie du luxe.

Les clients chinois ne voyagent plus et je crains qu'il en soit ainsi pendant encore 6 mois ou un an.

L'enjeu, c'est donc de gagner ou regagner une clientèle nationale, faire en sorte que les Français achètent en France, les Anglais en Angleterre, les Américains aux Etats-Unis, et biensûr les Chinois en Chine. Parce que c'est désormais en Chine que les Chinois achètent et non plus à l'étranger, comme c'était le cas avant.

Avant la pandémie, quand on vendait 1 montre à un Chinois en Chine, on en vendait 4 à des touristes chinois à l'étranger.