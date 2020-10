Grâce à ses terres diverses et fertiles, l'Espagne est devenue une puissance agricole mondiale. On recense dans le pays, 24 appellations d'origine et indications géographiques pour des légumes et 19 pour des fruits. Dans cet épisode, nous voyageons dans la vallée de l'Èbre et dans la région de Valence pour en apprendre plus sur les agrumes, les poivrons et les kakis.

Le jardin extraordinaire du citron caviar, du cédrat et bien d'autres agrumes

Non loin de Valence, nous découvrons des paysages verts ponctués de touches d'orange et bordés par la Méditerranée. Près de Palmera, nous visitons un jardin botanique qui regroupe plus de 400 variétés d'agrumes.

Vicente Todolí, conservateur d'art et ancien directeur du Tate Modern à Londres, a créé ainsi un autre type de musée à ciel ouvert dans sa ville natale.

"Ici, on n'a pas besoin de changer les collections comme dans les musées parce que tous les jours, c'est différent : la croissance des fruits, leur maturité, l'ensoleillement..." s'amuse-t-il.

La création de ce jardin a permis de sauver ces terres familiales d'un projet de construction. "C'est une initiative pour défendre la terre et deuxièmement, on voulait développer une collection qui encourage la recherche sur les agrumes, non seulement d'un point de vue botanique, mais aussi au plan anthropologique, gastronomique et médicinal," explique le fondateur de la Todolí Citrus Fundació.

Ce jardin est conçu pour éveiller nos cinq sens en mettant en lumière des variétés exotiques provenant du monde entier. Vicente Todolí nous montre un "citron caviar qui vient d'Australie et qui est utilisé dans la cuisine gastronomique," dit-il. Puis il nous présente un "Citrus medica - ou cédrat - découvert par les hommes d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus Christ et riche en antioxydants," précise-t-il.

Historiquement, il s'agit du premier agrume importé en Europe. Apparus il y a huit millions d'années au pied de l'Himalaya, ces fruits ont trouvé un climat idéal au bord de la Méditerranée.

Le citron caviar, variété présente dans le jardin de Vicente Todolí euronews

Des piments de piquillo en bocaux aux saveurs naturelles

Dans la vallée de l'Èbre, nous nous rendons dans ce qui ressemble à un temple des légumes gourmet en bocaux. La Catedral de Navarra a été fondée dans les années 40 par une femme : Petra López. Elle vendait ses produits aux jeunes émigrés qui arrivaient sur place, dans la ville de Mendavia.

Son petit-fils Cayo Martínez défend comme elle les saveurs du terroir. "On a essayé de faire en sorte que les goûts présents dans nos produits restent aussi proches que possible des saveurs naturelles, et ce depuis quatre générations," souligne-t-il.

"Ce qu'on veut, c'est que nos clients, à la dégustation, soient transportés dans la vallée de l'Èbre quand ils ouvrent le bocal," indique-t-il.

C'est la saison des piments de piquillo réputés pour leur goût sucré et leur chair fine. Tradition et innovation caractérisent les techniques employées pour élaborer ces préparations de grande qualité.

Cette attention au détail débute dans les champs, de la plantation des semences à la récolte manuelle des légumes.

La gamme s'étend notamment aux asperges, artichauts et fèves. Les produits sont exportés dans 40 pays.

Les piments de piquillo préparés par La Catedral de Navarra euronews

Le kaki rouge brillant, "trésor" de la région de Valence

Les agriculteurs de la région de Valence cultivent sur ses terres fertiles, un fruit délicieux et exotique, le kaki. Et à l'automne, la récolte est en cours.

Des sols riches, un climat doux et des pluies faibles font de cette région, un cadre idéal pour la culture du kaki. L'Espagne en est le premier pays exportateur au monde. Et 90% de la production nationale vient d'ici. La variété locale est considérée comme un trésor.

"Ce qui la différencie," déclare Cirilo Arnandis, président de l'appellation d'origine protégée kaki de la Ribera del Xúquer, "c'est qu'elle est issue d'un arbre indigène qui a poussé spontanément dans le secteur de la Ribera et qui après plusieurs mutations, a fini par donner ce magnifique fruit : le kaki rouge brillant."

Le secret de ce kaki ? Il est sans pépins et il peut être mangé comme une pomme, sa maturité lui faisant perdre son astringence. Ses caractéristiques : une saveur sucrée et délicate et une grande valeur nutritionnelle.

"Ce fruit contient des tanins et des antioxydants : ce qui fait de lui, le fruit de l'éternelle jeunesse," fait remarquer Cirilo Arnandis dans un sourire.

Offrant un cocktail de vitamines, de fibres et de minéraux, ce bijou comestible est apprécié dans 45 pays.